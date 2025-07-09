روضة السركال تشارك في «دوليتي رومانيا» للشطرنج

تستعد الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، لاعبة منتخب الإمارات ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، للمشاركة في بطولتي رومانيا الدوليتين خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

وتقام البطولة الأولى من 26 يوليو إلى 2 أغسطس، بينما تقام الثانية من 2 إلى 10 أغسطس، وصولاً إلى المشاركة الثالثة في فئة الأساتذة بمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج من 14 إلى 25 أغسطس.

واختتمت السركال والمصنفة بـ 2175 نقطة، مساء أول من أمس مشاركتها في بطولة العالم للسيدات، المقامة في مدينة باتومي الجورجية حتى 29 الجاري، بتعادلها في المباراة الأولى مع اللاعبة الأمريكية إيرينا كروش، صاحبة التصنيف 2376 نقطة، بينما خسرت في المواجهة الثانية مع اللاعبة نفسها، لتودع البطولة بعد مستويات تنافسية قوية.

وأكد المدرب آدم طوخاييف، أن المستوى الذي ظهرت به روضة السركال في البطولة يعكس جاهزيتها العالية، والتحضيرات المكثفة التي خضعت خلال معسكر الإعداد.