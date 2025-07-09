«الشامخة» و«ملبي» تتألقان في «لقايا» مهرجان العين للهجن

شهد ميدان الروضة بمدينة العين، صباح أمس، منافسات قوية ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن، في فئة «اللقايا»، بمشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل، على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كيلومترات. وتمكنت «الشامخة» لحمد سرحان الدرعي من حصد ناموس الشوط الأول لفئة اللقايا الأبكار، بعد أن قطعت المسافة في زمن وقدره 4:30:20 دقائق.

وفي الشوط الثاني، سجل «ملبي» لمحمد سليم العفاري أفضل توقيت في المنافسات بزمن 4:18:45 دقائق، ليفوز بناموس اللقايا القعدان. وفي الشوط الثالث، أحرزت «بينونة» لمحمد عبدالله العامري المركز الأول لفئة الأبكار بتوقيت 4:35:95 دقائق، بينما حقق «عزام» لمحمد سليم العفاري المركز الأول في الشوط الرابع للقعدان بزمن 4:30:25 دقائق.

وفي بقية الأشواط، فازت «نوعية» لسالم جابر المنصوري بناموس الشوط الخامس، فيما توجت «متعبة» لخليفة ضبيب الشامسي بالمركز الأول في الشوط السادس. وحقق «محتفل» لعماد غريب الجنيبي الفوز في الشوط السابع.