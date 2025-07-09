97 ميدالية لـ «شرطة أبوظبي» في بطولة العالم للشرطة ورجل الإطفاء

حصد منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي 97 ميدالية متنوعة «44 ذهبية و25 فضية و28 برونزية» في منافسات رياضية متعددة، ضمن مشاركته في بطولة العالم للشرطة ورجل الإطفاء التي أُقيمت في مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 28 يونيو ولغاية 6 يوليو 2025، ويُعد هذا الإنجاز النوعي إضافة جديدة لمسيرة الريادة والتميز الرياضي العالمي، ويجسد كفاءة وجاهزية كوادر شرطة أبوظبي ويعزز حضور دولة الإمارات في البطولات العالمية.

وشارك المنتخب في ألعاب رياضية شملت الرماية، والكروس كانتري «الجري الخارجي»، والدراجات الهوائية «المضمار والطريق والصعود»، والجيوجيتسو، والكروس فت، ورمي الرمح، وسباقات الجري 800 متر و1500 متر ونصف الماراثون، إضافةً إلى الترايثلون والسباحة بمختلف أنواعها، إلى جانب التجديف الثابت «الإرجوميتر».

وأشاد العميد الدكتور راشد بورشيد النقبي، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، مؤكداً أن هذه النتائج هي ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الشرطية لمنتسبيها، وحرصها على توفير بيئة تدريبية ورياضية متكاملة تُسهم في صقل المواهب.

وأسفرت النتائج عن إنجازات متميزة في رياضة الجيوجيتسو بحصد عدد من الميداليات الذهبية والبرونزية، إلى جانب تألق المنتخب في مسابقات الجري ورمي الرمح والكروس فت.