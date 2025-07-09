منتخبنا للرجبي يتقدم 20 مركزاً في التصنيف الدولي خلال عام

تقدم منتخبنا الوطني للرجبي للمركز الـ 40 عالمياً متقدماً 3 مراكز عن آخر تصنيف طبقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي للرجبي على موقعه الرسمي، متقدماً من المركز 43 في تصنيف الشهر الماضي.

وكان منتخبنا احتل المركز الـ 60 عالمياً، وخلال أقل من عام نجح في التقدم 20 مركزاً في التصنيف الدولي، وهو ما يكشف التطور الكبير لمنتخبنا في التصنيف الدولي طبقاً للنتائج التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد أن التقدم للمركز 40 عالمياً يعد المركز الأفضل في تاريخ المنتخب، مشيداً بالأداء المتطور للمنتخب والنتائج الإيجابية التي انعكست على موقعه في جدول الترتيب العالمي مؤكداً أن منتخبنا فئة 15 لاعباً نجح في الفترة الماضية في الفوز على منتخب كوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، وهو الفوز الذي أدهش الجميع من متابعي اللعبة حول العالم وجدد فرصة منتخبنا في المنافسة على بطاقة مونديالية وبعدها الفوز على سيريلانكا في التصفيات نفسها وهو سبب رفع التصنيف الدولي لمنتخبنا.

وأضاف: إن المنتخب مقبل على مباراة حاسمة في تصفيات المونديال أمام وصيف أفريقيا في 26 يوليو الجاري، وفي حالة فوزه سينضم إلى المنتخبات التي ستلعب في ملحق التصفيات الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخب بلجيكا خامس أوروبا، وثاني أمريكا الشمالية.