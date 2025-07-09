«الرياضة للجميع» ينظم فعاليات مجتمعية لتعزيز الثقافة الرياضية

أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع تنظيم فعاليات مجتمعية وسباقات للجري، لنشر ثقافة الرياضة في المجتمع، وتمكين الفئات المختلفة من ممارستها.

وتقام الفعاليات بالتعاون مع وزارة الثقافة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وتتضمن المخيم البحري على شاطئ خورفكان المقام حالياً ويختتم 31 الجاري، والمخيم الصيفي في رأس الخيمة، ومركز مسافي الإبداعي الثقافي من 7 إلى 31 يوليو.

وتقام بطولة الشباب للرماية بالليزر من 7 إلى 14 يوليو في مركز شباب الغيل، برأس الخيمة، ومركز شباب فلج المعلا، بينما يقام المخيم الصيفي في مركز الفجيرة الإبداعي الثقافي من 16 إلى 31 يوليو، إضافة إلى مخيم آخر في مركز فتيات مربح، من 21 إلى 24 يوليو، ويشهد بطولة الشطرنج.

ويحتضن مركز «أدنيك العين» بطولة أبطال الصيف لكرة القدم من 25 يوليو إلى 3 أغسطس، إضافة إلى سباق أبطال الصيف للجري يوم 26 يوليو.