نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية يدعم «أصحاب الهمم» رياضياً

أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، التعاون مع مؤسسة زايد العليا، لتعزيز الدمج المجتمعي، وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في بطولات وفعاليات الشطرنج بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي ترحيبه بتقديم جميع أشكال الدعم المطلوب، وتوفير المدربين والخبراء للتعاون مع مؤسسة زايد العليا، بما يسهم في تطوير القدرات الذهنية لأصحاب الهمم، بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأكد هشام علي الطاهر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للنادي، استضافة ورشة تعريفية برياضة الشطرنج لأصحاب الهمم بمقره، لتعريفهم برياضة الشطرنج، كأداة ذهنية وثقافية تعزز قدراتهم، وتفتح لهم آفاقاً جديدة للإبداع والمشاركة، ضمن مبادرات النادي المجتمعية، بمشاركة مدربي النادي، بما يتماشى مع استراتيجية النادي وخططه الرامية لتعزيز دوره في تمكين هذه الفئة.