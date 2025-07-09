100 مشارك في الأسبوع الأول لـ «عطلتنا غير» بنادي الثقة

شهدت فعاليات الأسبوع الأول من «عطلتنا غير» بنادي الثقة مشاركة واسعة من منتسبي النادي في قسمي البنين والبنات، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 100 مشارك ومشاركة.

ويقدم البرنامج، الذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري، باقة متنوعة من الأنشطة. وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي: «يسعدنا رؤية هذا الحماس الكبير من أبنائنا وبناتنا، والنجاحات المتواصلة التي يحققها برنامج «عطلتنا غير»، والذي أصبح محطة صيفية رئيسية لهم لاكتشاف قدراتهم وتوسيع مداركهم».

ومن جهته، أكد محمد عبدالله القايد الحمادي، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي: «نحرص دائماً على تطوير مثل هذه البرامج لتكون شاملة، وآمنة، ومحفزة، وتسهم في بناء شخصية المشاركين».