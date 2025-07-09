ثنائي نادي دبي يتصدر بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

تصدر أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج قمة الفئة المفتوحة ضمن بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وتستمر حتى يوم 12 يوليو الجاري، بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة.

وجاءت صدارة فريد بالعلامة الكاملة في 4 جولات في اليوم الثاني للبطولة، ويليه زميله في النادي خليفة عيسى البلوشي برصيد 3.5 نقاط، وفي المركز الثالث برصيد 3 نقاط جاء حميدان الزعابي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

ويحيى شعيب الكاف لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وزميله في النادي حمد عصام، وإبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج وعمار السدراني من نادي الفجيرة وحمد عيسى البلوشي وحمدان إدريس، من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وسعود جابر من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتقاسمت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وأحلام راشد لاعبة نادي دبي للشطرنج صدارة مسابقة السيدات برصيد 3.5 نقاط بعد الجولة الرابعة.

وتساوت 4 لاعبات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط هن عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وشقيقتها عهود عيسى في النادي نفسه، وحنين جمال لاعبة نادي دبي للشطرنج وزينب المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وتصدر محمد المعيني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قمة ترتيب مسابقة تحت 8 سنوات للأولاد برصيد 5 نقاط من 5 جولات، ويليه في الترتيب 4 لاعبين برصيد 4 نقاط، هم أحمد الزحمي وعبدالله العبدولي من الفجيرة ومحمد الحمودي وعبدالرحمن صالح من الشارقة.

وفي مسابقة تحت 10 سنوات للأولاد، تصدر زايد آل علي من العين قمة الترتيب برصيد 5 نقاط من 5 جولات، يليه 3 لاعبين برصيد 4 نقاط هم سلطان العلي من الشارقة وسيف العفيفي من أبوظبي وعبدالله المنصوري من الفجيرة.

وتصدرت ميرة الخاطري من نادي فتيات رأس الخيمة قمة مسابقة تحت 8 سنوات للإناث، تليها فاطمة راشد من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة برصيد 4 نقاط، وفي مسابقة تحت 10 سنوات للإناث، تصدر نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المراكز الأولى بعد 5 جولات، عن طريق حفصة عيسى برصيد 4.5 نقاط ومريم خالد 4 نقاط وبدرية محمد 4 نقاط.