نورة الجسمي: نزرع بذور مستقبل واعد للريشة الطائرة في قلوب الأجيال القادمة

أكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن الاحتفال باليوم العالمي للريشة الطائرة ليس مجرد احتفال رياضي، بل حركة مجتمعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الريشة الطائرة كرياضة للجميع.

موضحة أن التنوع الكبير في المشاركين يمثل البيئة المثالية لاكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة اللعبة في الدولة. وأضافت: «نحن لا نحتفل فحسب، بل نزرع بذور مستقبل واعد لهذه الرياضة في قلوب الأجيال القادمة».

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للريشة الطائرة الذي احتضنته مدينة العين في انطلاق الجولة المجتمعية لبطولة «العين ماسترز 2025». وجمعت الفعالية لاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، من محترفين وهواة، مواطنين ومقيمين، في مشهد رياضي يعكس روح الاتحاد، والشغف المتنامي بهذه الرياضة في الإمارات.

وقد أقيمت الفعالية في نادي العين الرياضي الثقافي، بمشاركة واسعة من الأندية المحلية ومجتمع الريشة الطائرة المتنامي، وذلك مع بدء العد التنازلي لاستضافة «دار الزين» بطولة «العين ماسترز 2025»، الحدث الدولي الرياضي الأكبر من نوعه على أرض الدولة.

والذي يقام نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر المقبلين، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات على الصعيد الدولي. وشهدت احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة تفاعلاً لافتاً مع مشاركة أكثر من 290 لاعباً في فئات متنوعة، إلى جانب 50 لاعباً إماراتياً و48 من رياضيي الأولمبياد الخاص وشركائهم، ما منح اليوم بُعداً إنسانياً ورسالة ملهمة عن الشمول والتكامل.

ويُعد هذا الحدث الرابع من نوعه ضمن سلسلة احتفالات الإمارات باليوم العالمي للريشة الطائرة، بعد أن استضافت أبوظبي ودبي والفجيرة النسخ السابقة. أما نسخة هذا العام، فكانت مميزة بكونها الأولى التي تُقام في العين.

ضمن مبادرة رائدة أطلقها مجلس أبوظبي الرياضي لنقل الفعاليات الدولية إلى مختلف إمارات الدولة، ومنح المجتمعات المحلية فرصة عيش تجربة رياضية عالمية على أرضها. واستحوذت تميمة البطولة «الشاهين» على قلوب الحضور، وخاصة الأطفال.

حيث أضفت طابعاً مرحاً وتفاعلاً يعكس الروح العائلية للفعالية، كما شاركت شخصيات بارزة في دعم الحدث، من بينهم نورة الجسمي، وخلف سالم الواحدي، مدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وبشرى محمد، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب.

فخر

من جهته، عبّر خلف الواحدي عن فخره برؤية مدينة العين تحتضن حدثاً بهذا الحجم، مثنياً على الجهود التي يبذلها الاتحاد لنشر الرياضة وتعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع، مؤكداً أن هذه الفعاليات تُعد دعوة مفتوحة للعائلات لاكتشاف متعة الريشة الطائرة وممارستها.

كما شهد الحدث مشاركة مميزة من نجم المنتخب الوطني عبدالعزيز محمد يحيى، أول إماراتي يحقق ميدالية في بطولة دولية رسمية في بلغاريا، حيث أحرز الميدالية الفضية في منافسات الزوجي إلى جانب زميله حمدان.

وأشاد عبدالعزيز بالإقبال الكبير على البطولة، مؤكداً أن هذه الفعاليات تلهم اللاعبين وتعزز من روح التنافس، وتُسهم في بناء مجتمع رياضي متماسك.

وفي مشهد لافت، عبّر اللاعب الناشئ ريان ملحان، الفائز مؤخراً ببرونزية الزوجي في تحدي بلغاريا للناشئين، عن حماسه لخوض منافسات «التربلز» – وهي صيغة ثلاثية مبتكرة ضمن رياضة AirBadminton – مؤكداً أنها تجربة ممتعة ومختلفة تشجع على الابتكار والتفاعل الجماعي.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للريشة الطائرة، الذي يُحتفل به عالمياً في 5 يوليو، هو مبادرة من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (BWF) لنشر اللعبة عالمياً وزيادة الوعي بأهميتها كمصدر للصحة والنشاط المجتمعي.

وتُعد الإمارات من الدول الرائدة في الاحتفاء بهذه المناسبة عبر سلسلة من المبادرات المجتمعية والمشاركات الشبابية الممتدة على مدار السنوات الأخيرة.

وتُختتم الفعالية بإطلاق العدّ التنازلي الرسمي لبطولة «العين ماسترز 2025»، التي ستُقام من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر في نادي العين، ضمن سلسلة بطولات الـ Super 100 العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي. ومن المنتظر أن تستقطب البطولة أكثر من 250 لاعباً من 55 دولة، يتنافسون على نقاط التصنيف المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.