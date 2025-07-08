الحزامي يزور «كلباء» ويشيد بتنفيذ 22 وحدة تدريبية

استقبل نادي كلباء الرياضي الثقافي سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في زيارة تفقدية للاطلاع على سير فعاليات برنامج "صيف الشارقة الرياضي" ضمن أسبوع "هنا الشارقة".

وكان في استقباله سعادة راشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب السيد عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، عضو مجلس الإدارة وأمين السر العام، والدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبرنامج، وجاسم محمد الشحي، عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الألعاب الجماعية، بالإضافة إلى فريق العمل المشرف على البرنامج.

وثمّن سعادة عيسى هلال الحزامي مستوى البرامج المنفذة، والتي شملت وحدات تدريبية، وورشًا فنية وثقافية، مؤكداً على أهمية هذه الأنشطة في تنمية قدرات النشء وصقل مهاراتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقدّم الدكتور سيف الزعابي تقريراً شاملاً عن البرنامج، أشار فيه إلى تسجيل 215 منتسباً خلال الأسبوع الأول، مما يعكس الإقبال الواسع من أبناء المدينة على البرنامج الصيفي.

من جانبه، عبّر سعادة راشد سعيد الكندي عن شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس ثقة المجلس في مكانة النادي ودوره الريادي في كلباء، كما تُبرز حرص المجلس على تمكين أندية الإمارة من خلال برامج نوعية مستدامة.

وقدّم النادي خلال البرنامج 22 وحدة تدريبية، وأكثر من 11 لعبة رياضية متنوعة، من أبرزها الكرة الطائرة والشطرنج، حيث رُصِد عدد من المواهب الواعدة تمهيدًا لتطويرها.

كما نُظّمت 7 ورش فنية وثقافية، من أبرزها ورشة "نولد مجددًا، حين نبتكر "التي قدمتها الأستاذة مريم الغافري، وورشة "أنا مبدع" التي قدمتها الأستاذة أميرة الأميري من نادي سيدات وادي الحلو. وشهد البرنامج أيضًا 4 زيارات ميدانية مميزة، منها زيارة مركز ربع قرن للعلوم والتقنية في الشارقة، بهدف تعزيز الجانب العلمي والمعرفي لدى المنتسبين.