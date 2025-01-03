منافسة مفتوحة بين الفرق وأرقام قياسية تسجل في انطلاق "الشيوخ" لبطولة فزاع للصيد بالصقور

انطلاقة قوية شهدتها منافسات "الشيوخ" ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط تفوق لفريق "إم 7" الذي حصد رموز فئة جير شاهين فرخ ـ جرناس، وجير تبع فرخ وجرناس، بحضور بارز من بقية الفريق وأبرزها "إف "3 و"إف 3 اس" و"النيف م".

وفي أشواط جير شاهين، حصد فريق "إم 7" شوط رمز الفرخ، بالطير "اس 359"، بزمن 17.759 ثانية، يليه فريق "إف 3" بالطير "56 ك م" بـ 17.865ثانية، وثالثاً فريق "إف 3 اس" بالطير "مبروك" بـ 17.879 ثانية.

وأكمل "إم 7" تفوقه بسيطرته على شوط الرمز جرناس، بتحقيقه المراكز الثلاثة الأولى بالطير "94 اس" بزمن 17.396 ثانية، والطير "7" بزمن بـ 17.597 ثانية، والطير "رماح" بـ 17.875 ثانية على التوالي.

وفي أشواط جير تبع، حقق فريق "إم7" المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ، بالطير "المهلهل" بزمن 16.566 ثانية، وبالطير "موفق" بـ 16.723 ثانية، ثم فريق "إف 3 اس"، بالطير "تي 5" بـ16.846 ثانية.

وعاد فريق "إم7"، ليثبت هيمنته على أشواط الرموز، ويحقق المركز الأول في شوط الرمز في فئة جير تبع جرناس، بالطير "تي 32" بزمن 16.325 ثانية، فيما جاء فريق "إف 3 " في المركز الثاني بالطير "مزيون" بزمن 16.496 ثانية، فيما جاء فريق "النيف م" في المركز الثالث بالطير "الواري" بـ 16.510 ثانية.

وتتواصل منافسات الشيوخ بإقامة أشواط بيور جير، تليها أشواط القرموشة يوم الأحد "5 يناير" في يوم تتويج أبطال فئة "الشيوخ" في بطولة فزاع للصيد بالصقور.

نتائج ملفتة

اعتبر راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن انطلاقة أشواط "الشيوخ" جاءت مثالية، وضمن التوقعات بتحقيق أرقام ملفتة على مستوى المنطقة، وليس فقط في بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث عودتنا هذه الفئة على تقديم أقوى المنافسات.

وعبر مدير إدارة بطولات فزاع عن تطلعه أن تواصل أشواط الشيوخ في تقديم هذه المستويات القوية كما هي عادتها، من حيث التوقيت السريع في مختلف الأشواط والمتقارب بين الصقور بالنظر لمستوياتها وجودتها العالية، والخبرة المصاحبة للصقارين في هذه الفرق البارزة على الساحتين المحلية والإقليمية.

ذهب الرموز

تمكن فريق " إم 7 " من السيطرة على جميع أشواط الرموز في البطولة حتى الآن، وعن هذا التفوق قال بطي سالم مبارك الكتبي: الحمد لله كانت انطلاقة موفقة لفريق " إم 7 "، لقد عملنا بكل جهد في فترة التحضيرات لهذا الموسم الذي جاء تنافسيًا بشكل كبير كما توقعنا، فجميع الفرق المشاركة، جهّزت نخبة الطيور، وأثنى الكتبي على المقر الجديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مشيرًا إلى أنه ساهم بشكل كبير في تقديم مستوى يليق باسم البطولة من حيث التنظيم والمنافسات، حيث كانت أشواط غاية في الاحترافية والدقة.