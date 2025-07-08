دوري موانئ دبي للكريكيت T20 يستقطب أبرز نجوم العالم

أختتمت الأجهزة الفنية للفرق الستة المشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية الدولية للكريكيت (DP World ILT20) المرحلة الأولى من عملية اختيار أفضل النجوم الذين سيخوضون غمار منافسات الموسم الرابع ، الذي حدد له في الثاني من ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم الوطني الإماراتي، ولمدة شهر كامل يتخللة إقامة 34 مباراة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

ويتوقع أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة كوكبة من الموندياليين، وأشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وكان فريق دبي كابيتالز حامل اللقب عزز صفوفه بضم لاعب البولينج الأفغاني الشهير وقار سلامخيل، الفائز بالحزام الأبيض في الموسم الثاني، ونفس الشيء قامت به كل الفرق المشاركة ، التي دعمت صفوفها بكوكبة من أشهر النجوم كالاعب لوك، ومحمد جواد الله، وأليكس هيلز، ووليام ليفينغستون، وشرفان رذرفورد، وأندريس .

وتعاقد فريق جلف جاينتس، الفائز بالموسم الأول، مع اللاعب الأفغاني المتكامل، عظمة الله عمرزاي، الذي سيشارك لأول مرة في البطولة .

وفي المقابل أضاف فريق MI Emirates الفائز بالموسم الثاني قوة شاملة إلى فريقه من خلال ضم اللاعب الشامل كريس ووكس كصفقة جديدة.

فيما ضم فريق الشارقة ووريورز اللاعب إسكندر رضا لاعب دبي كابيتلز السابق، الفائز بالحزام الأحمر في الموسم الثاني للبطولة .

ونجح فريق ووريورز في ضم الضارب الأسترالي القوي تيم ديفيد كصفقة جديدة يدعم بها صفوفه.

وتضم الفرق المحترفة المشاركة في نسخة هذا العام 6 فرق هي : دبي كابيتالز ( حامل اللقب)،أفاعي الصحرا، عمالقة الخليج، الإمارات، الشارقة ووريورز، وأبوظبي نايت رايدرز.