مهرجان العين للهجن يتوّج «علاج» و«شاهين» بالناموس

تواصلت، أمس، منافسات مهرجان العين لسباقات الهجن في يومها الرابع بميدان الروضة بمنطقة العين، التي شهدت 15 شوطاً لفئة الحقايق لمسافة 3 كيلومترات، وسط مشاركة نخبة من المطايا المملوكة لأبناء الدولة، وتنافس قوي للفوز بالناموس، وتصدرت «علاج» لحمد سهيل العفاري المشهد في الشوط الأول المخصص للحقايق الأبكار، بعد أن حققت المركز الأول بزمن بلغ 4:30:48 دقائق، معلنةً تفوقها على بقية المطايا المشاركة.

وفي الشوط الثاني تألق «شاهين» لعلي سلطان بن محمد علي الهاشمي، وانتزع الناموس بعد أن أنهى السباق في المركز الأول بزمن قدره 4:27:16 دقائق، مسجلاً أفضل توقيت في منافسات اليوم.

أما الشوط الثالث، فقد ذهب الناموس فيه إلى «نجاح» لعامر علي بن سالم علي الهاشمي، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 4:34:19 دقائق، في حين نالت «الشبابي» لمطر خاتم بن محمد الشامسي صدارة الشوط الرابع بزمن قدره 4:28:76 دقائق، وحققت «أمجاد» لسالم الرملي بن محمد الشامسي فوزاً مستحقاً في الشوط الخامس، بعد أن أنهت السباق بزمن بلغ 4:32:42 دقائق، فيما ظفرت «الطيارة» لسليمان سليم بن علي الفزازي بالمركز الأول في الشوط السادس بزمن قدره 4:34:70 دقائق.

وأسفرت نتائج الأشواط من السابع وحتى الخامس عشر عن فوز «شيبوب» لحمود الصغير بن حمود الوهيبي، و«العاصمة» لمحمد سهيل سالم بن نهية العامري، و«الكايدة» لزاهر سالم بن سعيد الجحافي، و«ناصي» لحمود الصغير بن حمودة الوهيبي، و«نجدة» لحمدان بن مبروك رويضي العديني، و«مذهل» لسعيد ناصر بن حميد الهاشمي، و«الشاهينية» لمحمد راشد بن عصيان المنصوري.

ويشهد مهرجان العين لسباقات الهجن في نسخته الحالية منافسات حافلة بالحماس والإثارة، في ظل المشاركة الكبيرة من الملاك والمضمرين، وتنوع الفئات التي تعكس تراث سباقات الهجن في دولة الإمارات.