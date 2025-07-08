6 ميداليات لـ«شراع الإمارات» في دولية المضيق بالمغرب

أحرز منتخبنا الوطني للشراع الحديث 6 ميداليات ملونة «4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية» في النسخة الـ21 من بطولة المضيق الدولية بالمغرب، التي احتضنها النادي الملكي البحري المغربي.

وشهدت البطولة تألق الرباعي أصحاب الميداليات الذهبية، عادل خالد ضمن فئة «إلكا 7 ماستر»، وعثمان الحمادي «إلكا 6 عام»، وضحى البشر «إلكا 6 بنات»، ومروى الحمادي «إلكا 4 بنات»، فيما جاءت الفضية عبر عادل خالد «إلكا 7 عام»، بينما أحرزت اليازية الحمادي برونزية «إلكا 4 بنات».

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عن اعتزازه بالنتائج المشرفة التي حققها المنتخب، ووجه التهنئة لللاعبين والكوادر الفنية والإدارية مشيداً بروح الالتزام والعزيمة التي ميزت أداء المنتخب طوال البطولة.