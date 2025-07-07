«شطرنج الشارقة» ينظم بطولة الصداقة الإماراتية العمانية

يشهد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نشاطاً حافلاً خلال شهر يوليو الجاري، على مستوى برنامج النشاط الصيفي «عطلتنا غير»، والذي يضم العديد من الفعاليات والورش، والذي يستمر على مدار 5 أسابيع، وينظم النادي بطولة الصداقة الإماراتية العمانية للشطرنج خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو الجاري ضمن البرنامج الصيفي، تأكيداً على العلاقات القوية بين أهل الخليج، من خلال مشاركة عدد من اللاعبين العمانيين في البطولة، بالإضافة إلى الورش التي ينظمها النادي سواء المجتمعية أو التعليمية والثقافية والرياضية.

ويستضيف النادي حالياً بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع النادي بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة، وتستمر حتى 12 يوليو الجاري.

وأكد خليفة أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس اللجنة الثقافية، أن قاعة النادي تحولت إلى وجهة لعشاق لعبة الأذكياء من خلال الفعاليات الكثيرة التي ينظمها النادي، سواء في برنامج «عطلتنا غير»، أو البطولات التي ينظمها ويستضيفها النادي، ويشارك النادي بعدد 33 لاعباً في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، وتأتي البطولة بتوقيت رائع استعداداً للمشاركة في بطولة العرب التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري.

ونوه المزروعي إلى أن هناك معسكراً مغلقاً للاعبي الشارقة مع المدرب العالمي راميش، الذي سبق أن أحرز لقب أولمبياد الشطرنج 2024 مع منتخب الهند، وله سيرة ذاتية رائعة، خصوصاً أنه تولى تدريب أبطال عالميين، ويأتي الاستعانة به من أجل تجهيز اللاعبين للبطولة المقبلة، وهو ما يعزز جهود اللجنة الفنية في رعاية الموهوبين بالنادي وتطوير مهارات اللاعبين.

وأشار المزروعي، إلى أن البرنامج الصيفي يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والمجتمعية والترفيهية والعلمية والرياضية، كما يتضمن العديد من الفعاليات الداخلية مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم والجلسات القرائية والأنشطة الرياضية وتعليم مبادئ لعبة الشطرنج، وتنظيم النادي للعديد من البطولات الدولية والمحلية، واستقبال المنتسبين من مختلف الأعمار ومن جميع الجنسيات، ونتعامل مع برنامج عطلتنا غير على أنه مهرجان شامل متكامل تتوفر فيه الأنشطة كافة.