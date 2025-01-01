مهرجان محمد بن زايد للهجن شهد مشاركة قياسية

أكد أحمد خلفان بالشاوي الغفلي مسؤول ميدان اللبسة لسباقات الهجن، أن النسخة 14 لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل والذي اختتمت فعالياته أخيراً في ميدان اللبسة بأم القيوين، شهدت مشاركة قياسية بالمقارنة مع النسخ الماضية التي أقيمت على ميدان اللبسة، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، ودعم سموه لأبناء الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف الغفلي لـ «البيان»: إن المهرجان أكد أنه علامة فارقة في عالم سباقات الهجن، خصوصاً بعد ختام مميز للكرنفال التراثي الذي ازدان بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، متوجهاً بالشكر إلى سموه على الدعم الكبير لرياضة الهجن، وإلى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، على متابعة سموه للمهرجان وتواجده طوال فترة المهرجان.

دعم كبير

وأشار الغفلي إلى أن المهرجان يمثل دعماً كبيراً لأهل رياضة الهجن بعد شراء العديد من المطايا منها على سبيل المثال لا الحصر، شراء 81 مطية بأسعار عالية في منافسات سن الحقايق، إضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة للحدث من بينها مسابقة المزاينة والمحالب والسباق التراثي، والتي شملت جميع المهتمين بالهجن، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعم رياضة الآباء والأجداد، وحرص سموه على تطوير سباقات الهجن بما يلبي طموحات وتطلعات الملاك والمشاركين، ويساهم في إحياء الموروث والمحافظة عليه، كما توجه بالشكر إلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، على المتابعة المستمرة لفعاليات الحدث.

ولفت الغفلي إلى أن المهرجان يحمل أبعاداً رياضية واجتماعية واقتصادية كونه يعد بمثابة ملتقى تراثي سنوي يجمع الملاك من الإمارات ومن دول مجلس التعاون الخليجي وسط أجواء مفعمة بالسعادة والفرح، موضحاً أن تخصيص أشواط أبناء المناطق الشمالية بحصر المشاركة في الأشواط الأربعة الأولى في الفترة الصباحية للفئة المعنية مع رصد جوائز نقدية وعينية قيمة لهم، إضافة إلى شراء المطايا الفائزة بأسعار كبيرة يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، هذا إلى جانب الأشواط الأخرى الخاصة بأبناء المنطقة في مسابقة المحالب ومزاينة الإبل.

وأضاف قائلاً: إن المهرجان السنوي الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعود بمكاسب كبيرة على أبناء المنطقة أو الزوار والضيوف سواء لملاك الهجن أم حتى الأسر المنتجة وغيرهم من الفئات المتواجدة في المهرجان، خصوصاً في ظل التسهيلات الكبيرة المقدمة لجميع المشاركين من أصحاب المشاريع المختلفة.

احتفال سنوي

واختتم الغفلي قائلاً: إن الإمارات تحتفل سنوياً بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل، والذي يحط رحاله في كل عام بأحد ميادين الدولة، وهي اللبسة بأم القيوين والتلة بعجمان والذيد بالشارقة والسوان برأس الخيمة، مؤكداً أن النسخة الأخيرة «2024 - 2025 اللبسة» جاءت ناجحة بجميع المقاييس بعد أن استمتع المشاركون والجماهير بفعاليات مميزة، خصوصاً في اليوم الختامي لمنافسات سن الحول والزمول.

5.000.000

أسدل الستار على المهرجان الذي ضم في منافسات سباقات الهجن 184 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، والحول والزمول، حيث شهد اليوم الأخير تحديات ساخنة على الجائزة الأغلى عبارة عن سيف ذهبي وخمسة ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي، إضافة إلى مسابقة المحالب التي أقيمت على مدار 4 أشواط، وبلغ مجموع جوائزها 1.108.000 درهم، ومنافسات المزاينة و10 أشواط للسباق التراثي بمشاركة مختلف فئات المجتمع.