19 ميدالية لمنتخب الأثقال في البطولة العربية وكأس قطر

حصد المنتخب الوطني لرفع الأثقال 19 ميدالية ملونة في البطولة العربية وكأس قطر اللتين استضافتهما الدوحة وأقيمتا كبطولة مزدوجة للكبار، واختتمت منافساتها أول من أمس

وحقق منتخبنا 6 ميداليات ذهبية عن طريق علي ناصر الحميري في منافسات وزن 102 كجم للشباب والناشئين بالبطولة العربية في الخطف والنتر والمجموع للفئتين، وعلى صعيد الكبار حقق مؤيد النجار 6 ميداليات (خطف ونتر ومجموع)، بواقع 3 فضيات في العربية و3 برونزيات في كأس قطر.

وفي اليوم الأخير من البطولة، حققت سيدات المنتخب 4 ميداليات برونزية منها واحدة لمي المدني (المجموع) في وزن 64 كجم، و3 لبشائر الأحبابي في وزن 55 كجم بعد تفوقها في الخطف والنتر والمجموع، بجانب 3 ميداليات برونزية لثنيان عمر الحمودي في وزن 49 كجم للناشئين بعد أن تصدر في الخطف والنتر والمجموع. كما نال المنتخب 4 كؤوس للمركز الخامس للسيدات، والخامس للشباب والسادس للناشئين بالبطولة العربية، بالإضافة لكأس المركز الخامس للسيدات في منافسات كأس قطر.

وعادت بعثة المنتخب برئاسة محمد خميس النقبي المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة أمس إلى الدولة، وأعرب اللاعبون واللاعبات أصحاب الميداليات عن سعادتهم بصعودهم إلى منصات التتويج.