«غلوب سوكر» يخطف الأنظار في ختام العام

خطف «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً وحفل «دبي غلوب سوكر» الذي اختتم الفعاليات الرياضية في دبي (27 ديسمبر 2024) أنظار العالم، وتميز كعادته بحضور كبار النجوم والشخصيات الرياضية، وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين، حيث تسلم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في العالم، كما ذهبت جائزة أفضل مدرب في العالم إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وحصل النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو على جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط والهداف التاريخي لكرة القدم العالمية.

كما نال جناح ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور جائزة أفضل مهاجم، وحصل زميله في ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينغهام، على جائزة أفضل لاعب خط وسط وكذلك جائزة أفضل مهاجم، كما حاز نجم برشلونة الشاب لامين يامال، جائزة أفضل لاعب صاعد، وحصل نادي العين على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط إضافة إلى تكريم أفضل النجوم والأندية بجوائز في فئات مختلفة.