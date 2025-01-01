دبي أيقونة الرياضة.. 2.769.000 مشارك في 497 فعالية رياضية

عدنان الغربي وعلي الظاهري

واصلت دبي سيرها بخطى واثقة على طريق التميز في ترسيخ مكانتها أيقونةً للرياضة ووجهة عالمية جاذبة لاستضافة البطولات الكبرى في عام 2024 في مختلف الرياضات التنافسية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق استراتيجية جودة الحياة، وجعل دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزوار من كل أنحاء العالم.

وجاءت أجندة الرياضة في دبي 2024 حافلة بالفعاليات المثيرة والجماهيرية، وتنوعت بين سباقات الترايثلون والتنس والكريكت وسباقات الخيول والسيارات والجري والماراثون والدراجات الهوائية، وكرة السلة والرياضات الإلكترونية والجوية والمائية ورياضات التحدي وغيرها.

وكشف تقرير لمجلس دبي الرياضي، الجهة الحكومية الرسمية التي تتولى مسؤولية تطوير وإدارة القطاع الرياضي في إمارة دبي، عن مشاركة 2.769.000 شخص من المحترفين والهواة في 497 فعالية رياضية أقيمت في دبي خلال 2024، وتوزعت هذه الفعاليات بين 113 بطولة دولية، و366 فعالية مجتمعية ومحلية و18 مؤتمراً ومعرضاً، و58 فعالية في رياضة المرأة، و20 حدثاً ضمن الرياضات الإلكترونية، و104 معسكرات إعدادية لفرق ومنتخبات وطنية في رياضات عدة و32 بطولة لأصحاب الهمم و27 فعالية في رياضة الأطفال، كما ارتفع عدد منظمي الفعاليات الرياضية إلى 104 بنهاية العام.

وخلال العام المنتهي، أطلق مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المزيد من المبادرات والفعاليات لتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية، مثل نهائيات البطولة العالمية للترايثلون «تي 100»، التي أقيمت نوفمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من بينهم أفضل رياضيي الترايثلون في العالم وبطولة البدلات النفاثة الأولى من نوعها عالمياً، وخلوة دبي للرياضة ودشن ماراثون دبي سلسلة الفعاليات الرياضية في دبي خلال عام 2024، وشهدت النسخة الـ 23 تحقيق 24 رقماً تأهيلياً إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي أقيمت الصيف الماضي.

وفي 10 يناير 2024، كرمت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» 30 شخصية من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

وتقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان قائمة المكرمين باختياره «الشخصية الرياضية الإماراتية» تقديراً لدعمه الكبير لتطوير الرياضة في إمارة عجمان وعلى مستوى دولة الإمارات.

«بطولة دبي للبدلات النفاثة»

بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أطلقت دبي «بطولة دبي للبدلات النفاثة» أول سباق في العالم للطيران من دون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، والتي أقيمت في فبراير الماضي في دبي هاربر.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على نجاح البطولة، الأولى من نوعها على مستوى الرياضات الجوية.

وشهدت النسخة 32 لبطولة سوق دبي الحرة التي أقيمت في فبراير 2024 تتويج الفرنسي أوغو أومبير بلقب الرجال، فيما حصلت الإيطالية جاسمين باوليني على لقب السيدات .

واستضافت دبي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 على ملعب جميل تم إنشاؤه خصيصاً لها في حي دبي للتصميم، وشارك فيها 16 منتخباً، وتوجت البرازيل باللقب.

أرقام قياسية ونسخة استثنائية

وجاءت الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة 2024 استثنائية بجميع المقاييس، حيث حققت العديد من الأرقام القياسية منها تسجيل أكبر عدد من المشاركين على الإطلاق بـ 2.735.158 مشاركاً – بزيادة قدرها 14% مقارنة بنسخة 2023.

وأقيمت هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة ما بين السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024 في مختلف أنحاء المدينة.

وضمن تحدي دبي للياقة؛ شهد تحدي دبي للدراجات الهوائية، إقبالاً قياسياً، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 37.130 شخصاً، وأتاح للدراجين الهواة والمحترفين فرصة فريدة لممارسة هذه الرياضة بين أبرز المعالم الشهيرة في دبي، وذلك ضمن أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة.

ودخلت فعالية تحدي دبي للجري التاريخ، بتسجيلها رقماً قياسياً أيضاً في عدد المشاركين بلغ 278.000 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، ومثل تحدي دبي للجري ختاماً مثالياً لتحدي دبي للياقة 2024، بدءاً من تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المشاركين في المسار بطول 10 كيلومترات، كما شهد التحدي مشاركة شخصيات عالمية معروفة مثل نجم الآر أند بي العالمي جيسون ديرولو.

خلوة دبي للرياضة

وتعد خلوة دبي للرياضة من أبرز المبادرات التي أطلقها مجلس دبي الرياضي في 2024 بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل للرياضة في دبي ودولة الإمارات.

وأقيمت خلوة دبي للرياضة في متحف دبي للمستقبل خلال شهر نوفمبر، وشهد فعالياتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

شارك في «خلوة دبي للرياضة» 100 من نخبة المختصين، يتقدمهم وزراء وقيادات ومديرو عموم الدوائر الحكومية المحلية، وعدد من صناع القرار في مختلف جوانب العمل الرياضي، ونجوم الرياضة العالمية الذين يقيمون في دبي ويعملون فيه، وناقشت الخلوة 6 محاور هي الرياضات المجتمعية، والبنية التحتية الرياضية، استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، الأندية الرياضية، كرة القدم، والمواهب الرياضية.

وتضمنت الخلوة جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان «قوة الرياضة.. تأثير يتجاوز حدود الملعب»، وحملت الجلسة الثانية عنوان «دبي: أرض المواهب.. نحو مستقبل واعد».

تألق أندية دبي

وشهد العام الماضي تألق أندية دبي في مختلف الرياضات، حيث سجل العام المنتهي إنجازات تاريخية في كرة القدم بطلها نادي الوصل الذي حلّق بثنائية كأس رئيس الدولة ولقب دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، إلى جانب فوز فريق كرة القدم في نادي شباب الأهلي بكأس سوبر الإمارات ودرع السوبر الإماراتي – القطري ومركز الوصيف في دوري أدنوك للمحترفين، وتأهل النصر إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وأحرز شباب الأهلي 3 كؤوس في كرة الطائرة هي: كأس الإمارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر.

وفي كرة السلة أحرز شباب الأهلي لقب بطولة الدوري، فيما أحرز نادي النصر لقب كأس الإمارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وفاز شباب الأهلي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد.

واستضافت دبي العديد من الأحداث العالمية على مستوى رياضة الفروسية أبرزها كأس دبي العالمي بعد أن قدمت «دانة الدنيا» واحدة من أجمل النسخ في عام 2024 في شهر رمضان المبارك، وعانق الجواد «لوريل ريفر» لقب النسخة 28 بشعار جودمونت للأمير الراحل خالد بن عبدالله آل سعود، بقيادة الفارس تاغ أوشي الذي حقق لقب الشوط العالمي لأول مرة وبإشراف المدرب بوبات سيمار.

وفي أقوى سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة، ابتسم الحظ للفارس ماجد جمال زعل المهيري من إسطبلات F3، بعد فوزه بلقب النسخة 17 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، برعاية طيران الإمارات.

وتألقت إسطبلات MRM في عام 2024 بإحراز ألقاب عدة أبرزها كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي توج به الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة ماجيك جلين تورك .

وتميزت النسخة 21 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي بمشاركة قوية بواقع 205 خيول من 15 دولة تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها 4 ملايين دولار، حيث تصدرت خيول الإمارات منافسات نسخة 2024 بالحصول على 12 ميدالية ملونة منها 3 ذهبيات، اثنين لمربط دبي للخيول العربية.

الفعاليات الرياضية في دبي

المجموع 497



الدولية 113



المجتمعية والمحلية 366



المؤتمرات والمعارض 18



رياضة المرأة 58



الرياضات الإلكترونية 20

المعسكرات الرياضية 104

أصحاب الهمم 32

رياضة الأطفال 27