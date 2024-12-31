سفير الإمارات يُكّرم مبارك البشارة لدوره المتميز

قدم الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الإمارات لدى دولة الكويت، هدية تذكارية لمبارك سعود البشارة تقديراً لدوره المميز خلال بطولة كأس الخليج العربي 26، وتكريماً له لما قدمه لبعثة وجماهير «الأبيض» المشارك في البطولة لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، حيث ظلت «ديوانيته» في منطقة أبو الحصانية مفتوحة منذ اليوم الأول، مما يعكس أصالة الشعب الكويتي الشقيق. شهد التكريم عدد من الشخصيات البارزة، منهم محمد هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد المنصوري، القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات في الكويت، ورحمة الزعابي، وناصر بن ثعلوب، وخلفان السلامي، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في الكويت والعراق.