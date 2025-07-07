«نيران» و«مياس» يخطفان أضواء مهرجان العين للهجن

تواصلت صباح أمس فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، بإقامة 15 شوطاً لمسافة 3 كيلومترات، على ميدان الروضة بمنطقة العين، وسط مشاركة مميزة لملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة.

واستهلت «نيران» لعبدالله محمد بن عتيق شامس العامري المنافسات، بتحقيق ناموس الشوط الأول لفئة الحقايق الأبكار، بزمن بلغ 4:24:69 دقائق، فيما سجل«مياس» لمحمد عتيق بن شامس العامري أفضل توقيت في المهرجان حتى الآن، بعد فوزه بالشوط الثاني للحقايق الجعدان، بزمن قدره 4:23:07 دقائق.

وحصدت «أرباح» لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري، ناموس الشوط الثالث للأبكار، بزمن 4:29:23 دقائق، بينما نال «مكرم» لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي، ناموس الشوط الرابع للجعدان، بزمن 4:28:93 دقائق.

وفي الشوط الخامس، تألقت «هقوة» لعلي ناصر جابر الغفراني المري، بزمن 4:28:02 دقائق، تلتها «مكاسب» لحمد سعيد آل سالمين المنصوري، التي نالت ناموس الشوط السادس، بزمن بلغ 4:33:56 دقائق.

وشهدت الأشواط من السابع وحتى الخامس عشر منافسات قوية، حيث توج «جلاد» لمبارك الصغير بن حمود المالكي، و«ود» لسهيل صقر بن محمد الصمباري العامري، و«وفاء» لعلي ناصر بن جابر الغفراني المري، و«مترو» لسعيد الصغير بن هذلول الوهيبي، و«وشواهين» لمحمد راشد بن عصيان المنصوري، و«قرار» لسهيل عبيد عبد الله بن يميع السبوسي، و«شاهين» لعبد الله ناصر بن مرزوق الدرعي، و«مرموقة» ليوسف علي بن سالم المغيري، و«شرط» لسهيل عبيد عبد الله السبوسي، بنواميس الأشواط تباعاً.

وتتواصل منافسات مهرجان العين لسباقات الهجن، وسط أجواء تراثية ورياضية حافلة بالحماس والإثارة، في إطار دعم رياضة الآباء والأجداد، وتعزيز حضورها في المجتمع الإماراتي.