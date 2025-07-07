250 لاعباً في برامج بناء القدرات الوطنية وتنمية المواهب بالشارقة

أعلنت إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة مشاركة 250 لاعباً في مختلف فرق النادي الرياضية، في برامج الإعداد الممتدة من يوليو الجاري إلى سبتمبر المقبل، ضمن استراتيجية بناء القدرات الوطنية، وتنمية المواهب، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأكد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، بمناسبة الإعلان عن البرامج النوعية، أنها تهدف لتعزيز جاهزية اللاعبين، تمهيداً لمشاركتهم مع المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية 2025، منوهاً بأهمية التعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية المختلفة، والتنسيق حول مشاركة جميع منسوبي النادي في معسكرات الإعداد المقررة، بما يحقق الأهداف الوطنية، لا سيما أن الألعاب الفردية بنادي الشارقة أنهت الموسم الرياضي 2024 - 2025 بحصد 39 لقباً.

وأشار الهاجري إلى أن فريق الكاراتيه يستعد بمعسكر تدريبي نوعي باليابان، خلال الشهر الجاري، للاستفادة من تجربته العالمية في اللعبة، بالإضافة إلى معسكر إعداد لفريق التايكواندو في كازاخستان الشهر المقبل استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية، بالإضافة إلى استعدادات فريق الجودو بصالة التدريبات في الحزانة.