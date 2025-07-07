انطلاقة قوية لمنافسات «الإمارات الفردية للشطرنج»

انطلقت أول من أمس منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للذكور والإناث، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة.

حضر افتتاح الجولة الأولى، سلطان الطاهر وخلود الزرعوني عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبد الله مراد المازمي وفيصل الحمادي عضوا مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كما حضر افتتاح المنافسات سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ومحمد عبد الله المدير الفني للاتحاد، ومأمون صالح الضروس المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وآمنة الملا مدير نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعدد من الشخصيات.

وأكد سلطان الطاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه البطولة هي الرابعة في أجندة الموسم الحالي، وتأتي ضمن تجهيزات اللاعبين واللاعبات للمشاركة في بطولة العرب للشطرنج، التي ستقام بالمغرب، خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري، وستكون هناك مشاركة مميزة للإمارات في بطولة العرب، حيث يشارك كوكبة من الأبطال السابقين في مسابقة الرجال، منهم عمار السدراني من نادي الفجيرة للشطرنج، وإبراهيم سلطان وأحمد فريد من نادي دبي للشطرنج.