اتحاد الترايثلون ينظم دورة بشأن التدريب والتحكيم

نظم الاتحاد الإماراتي للترايثلون بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، دورة تدريبية متكاملة تحت عنوان «الترايثلون مدخل إلى أسس التدريب والتنظيم والتحكيم»، الجمعة وعلى مدار يومين، أسهمت في تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التدريب الرياضي، تنظيم الفعاليات، والتحكيم وفق المعايير الدولية، كما شهدت الدورة مشاركة من المتدربين الذين جاءوا من مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية في الدولة، حيث تم تقديم محتوى علمي شامل يركز على أساسيات التدريب الرياضي، بالإضافة إلى التنظيم الفعال للفعاليات الرياضية، والشرح المفصل لقوانين التحكيم المعتمدة عالمياً، وتضمنت الدورة أيضاً ورش عمل تطبيقية وحلقات نقاش مفتوحة.

حضر الدورة أحمد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للترايثلون، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الوطنية.