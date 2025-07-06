أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة المستوى الخامس لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

اختتمت بنجاح كبير، أول من أمس، دورة المستوى الخامس لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومين، بصالة اي بي فتنس بدبي، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي سلطان العتبي.

وتناولت الدورة المحاور المهمة مثل: المفاهيم الأساسية للجهاز العضلي الهيكلي، جهاز الهيكل العظمي، النظام المفصلي في جسم الإنسان، فسيولوحية العضلات، جهاز الغدد الصماء.

من جانبه أشاد الدكتور وليد عبد الكريم، المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، بحجم الإقبال، الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكل الدورات التي تؤهل المشاركين فيها، إلى الحصول على درجات أعلى في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، مثمناً حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، مبيناً أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة، خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.