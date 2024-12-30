ناديا الفجيرة وأبوظبي بطلا دوري الشطرنج للرجال والسيدات

توّج نادي الفجيرة للشطرنج بلقب الدوري العام للشطرنج للرجال، الذي استضافه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، وعبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، وسلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، ومهدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من ممثلي الأندية الشطرنجية بالدولة.

جاء فوز نادي الفجيرة باللقب، بعدما حصد العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما الفوز على نادي أبوظبي بنتيجة 4-2، وبنفس النتيجة على نادي دبي، ثم الفوز على الشارقة بنتيجة 3.5 نقاط مقابل 2.5 نقطة، وجاء نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد التعادل مع الشارقة 3-3، والفوز على أبوظبي 4-2، وجاء ثالثاً نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث برصيد نقطتين، بفوز وحيد على الشارقة 3.5 مقابل 2.5 نقطة.

كما توج نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية لقب دوري السيدات، بعد تصدره قمة البطولة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة 3-3، والتعادل مع نادي دبي للشطرنج والثقافة بنفس النتيجة، ثم الفوز على العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5-1، فيما جاء نادي دبي في الوصافة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على العين 4.5 مقابل 1.5 نقطة، والتعادل مع أبوظبي 3-3، ثم التعادل مع الشارقة 3-3. أدار مباريات البطولة الحكام سلمان الطاهر، وجعفر عيسى، ومها محمود، ونور صالح.