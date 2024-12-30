140 لاعباً في تجمّع «ألعاب قوى أصحاب الهمم» بخورفكان

استضاف نادي خورفكان للمعاقين التجمّع الأول لألعاب القوى، بتنظيم من اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وشهد التجمّع مشاركة 8 أندية وأكثر من 140 لاعباً ولاعبة، وتضمّن مسابقات متنوعة في المضمار والميدان. تميز الحدث بمشاركة واسعة من اللاعبين الناشئين، وهو ما يعكس حرص اللجنة على بناء جيل جديد من الرياضيين الموهوبين، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتطوير قدراتهم والمشاركة في المحافل الدولية.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، أن هذا التجمع يمثل محطة هامة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها اللجنة لدعم لاعبينا من أصحاب الهمم. وأضاف: مشاركة اللاعبين الناشئين في هذا التجمع تمثل خطوة نوعية لبناء قاعدة رياضية قوية وضمان استدامة الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح المهيري أن اللجنة تعمل بخطط استراتيجية تهدف إلى إعداد اللاعبين للمنافسة في البطولات العالمية، وصولاً إلى دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028. كما أشار إلى أن التجمع يعكس التعاون بين الأندية الشريك الاستراتيجي للجنة البارالمبية الوطنية لتحقيق أهداف رياضية سامية، معرباً عن فخره بالمستوى التنظيمي والفني للتجمع الأول.

وأكد أن رياضة أصحاب الهمم في الإمارات لا تقتصر على الجانب التنافسي فحسب، بل تهدف إلى تعزيز اندماج اللاعبين في المجتمع، وبناء قصص نجاح تعكس روح العزيمة والإصرار.