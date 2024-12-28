تتويج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، اليوم إعلان نتائج أشواط الإيذاع المحليات وتتويج الفائزين ضمن منافسات اليوم الرابع من مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل "اللبسة 2024 - 2025"، والتي تقام في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.

وأظهرت النتائج في شوط ايذاع شرايا محليات لأبناء القبائل، فوز "سمحه" لمالكها حمد خلفان سيف المعولي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني "ريم الفلا" لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الثالث "سبا" لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي، وحلت في المركز الرابع "مهمة" لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وفي المركز الخامس "وضحى" لمالكها حميد عبدالله محمد القريني.

وفي شوط ايذاع تلاد محليات لأبناء القبائل فازت "أمسية" لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني "الإماراتية" لمالكها سالم سعيد السيد سعيد المحرمي، وفي المركز الثالث "الخزنة" لمالكها محمد سالم محمد المنصوري، و"السائحة" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري في المركز الرابع، في حين حلت "غير" لمالكها عبيد أحمد محمد بليد المرر في المركز الخامس.

وأسفرت النتائج في شوط ايذاع مهجنات أصايل لأبناء القبائل عن فوز "عجايب" لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيده الراشدي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني "أمسية" لمالكها حمد علي محمد المزروعي ونالت المركز الثالث "أبها" لمالكها سالم عبيد سالم طماش المنصوري.

أما في شوط ايذاع شرايا محليات لأبناء القبائل "أهل المنطقة" فحصدت المركز الأول "الود" لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي، وفي المركز الثاني "غزيل" لمالكها محمد علي بخيت مسافر المسافري، وفي المركز الثالث "رسمية" لمالكها محمد سالم علي بن سميط آل علي.