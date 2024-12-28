«دولي بناء الأجسام واللياقة البدنية» يشيد بدورات أكاديمية IFBB بدبي في 2024

ثمن الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، برئاسة الدكتور رافائيل سانتوجا، الدورات التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، خلال عام 2024 والتي أقيمت بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة، الذي أصدر قراراً بتطوير المناهج، وهو ما استجابت له إدارة الأكاديمية، بدعم مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، حيث انفردت بتنظيم العديد من الدورات المتخصصة المستحدثة في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، باللغتين العربية والإنجليزية، مثل: دورة اللياقة الوظيفية، وبرنامج الماجستير في اللياقة البدنية، دورة علم الحركة في تدريبات المقاومة، وأسهمت تلك الدورات بالفعل في ارتفاع مستوى المشاركين سواء من المدربين أو اللاعبين، وحظيت بإقبال كبير من الحضور من مختلف الجنسيات من المدربين والمدربات من داخل الدولة وخارجها، الذين أبدوا إعجابهم بما تم طرحه خلال الدورات، وأسهم بالتالي في زيادة التحصيل العملي والنظري بما يفيد مستقبلاً اللعبة.

من جانبه، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، إشادة الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بدورات الأكاديمية خلال العام المنصرم، مشيداً بحجم الإقبال الذي شهدته كافة الدورات التي نظمتها الأكاديمية والتي أهلت المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، مبيناً أن هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، وإحراز تقدماً في المجال الرياضي، مع التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته دورات عام 2024.

كما أشاد بحجم الإقبال الذي تشهده الدورات المختلفة، والتي تؤهل المشاركين فيها إلى تطور مستوياتهم في اللعبة بطرق احترافية، كما ثمّن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.