مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعلن انطلاق "بطولة فزاع للصيد بالصقور"

انطلقت منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في نسختها لهذا العام في المقر الجديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الهباب، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمرافق على مستوى عالمي، في خطوة تشير إلى استدامة هذه البطولة التي تعد من أبرز الأحداث التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وسط مشاركة كبيرة بأشواط العامة مُلاك، في فئة جير شاهين.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً من أجل حصد المراكز الأولى، وهي التي ستتواصل حتى 13 يناير المقبل، بمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 17 مليون درهم، حيث شارك الصقارون بأكثر من 250 طيراً في اليوم الأول للمنافسات الذي كان مخصصاً لأشواط جير شاهين للعامة مُلاك.

وشهدت الانطلاقة الصباحية للعامة مُلاك، تفوق حمد عبد الله المريخي في شوط الرمز جرناس جير شاهين، محققًا المركز الأول بزمن قياسي بلغ 15.991 ثانية بالطير "12" وهو الأفضل على مستوى البطولة حتى الآن، وجاء بالمركز الثاني حمد بن مجرن الكندي بالطير "مقنم" بزمن 16.018 ثانية، وثالثا غدير سعيد المنصوري بالطير "عقاب" بزمن 16.099 ثانية.

فيما كسب خليفة سلطان الحافري المركز الأول في شوط الرمز فرخ جير شاهين، بالطير "هاب ريح"، بزمن 16.689 ثانية، يليه ثانياً خالد علي الرميثي بالطير "يورقو"، بزمن 16.796 ثانية، وثالثاً غدير سعيد المنصوري بالطير "65" بزمن 16.969 ثانية.

وستتواصل أشواط العامة مُلاك لمدة ثلاثة أيام مع إقامة جير تبع وبيور جير وقرموشة على التوالي، على أن تقام أيام 2 إلى 5 يناير المقبل أشواط الشيوخ لفئات "جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة"، فيما تقام أيام 6 إلى 9 يناير أشواط العامة مفتوح لنفس الفئات الأربعة، وتقام يومي 10 و11 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي.

"سناح" عالمي

أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تنظيم البطولة في المقر الجديد للمركز في منطقة الهباب، جاء لتوفير تجربة استثنائية للمشاركين والجماهير على حدٍ سواء، حيث أصبحت إدارة بطولات فزاع، تمتلك "سناح" على مستوى عالمي ويعتبر من الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، فقد تم تنفيذه بغاية الاحترافية للوصول إلى الهدف الرئيسي منه، ألا وهو توفير البيئة المثالية للصقار والطير لتقديم أفضل ما في جعبتهم، حيث تكون تأثيرات حالة الطقس على السناح شبه معدومة، كما تم تجهيز الموقع بأحدث التقنيات المستخدمة في التحقق من دقة الأرقام والنتائج.

وأضاف مدير إدارة بطولات فزاع، يعكس المقر الجديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث التزامنا بالحفاظ على تراث دولتنا الغني، حيث يُعتبر المركز محورًا رئيسيًا لإحياء وتنمية الثقافة والتراث الشعبي الإماراتي، ويهدف إلى تعزيز هوية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنظيم مثل هذه الرياضات التراثية التي تعزز الثقافة المحلية وتُسهم في نقلها إلى الأجيال الجديدة.

"الناشئين" صقارو المستقبل

سبقت أشواط العامة مُلاك انطلاقة فئة الناشئين في بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث كانت علامة مميزة بكونها محطة لمستقبل واعد في إعداد وتجهيز صقارين المستقبل، ومواصلة تناقل الأجيال لهذا الموروث الشعبي، حيث تنافسوا في فئتي صقور تبع وجير تبع بمشاركة كبيرة من الجنسين وبأكثر من 150 طيرا في ثمانية أشواط.