«هملولة» تتألق في مهرجان العين لسباقات الهجن

توجت «هملولة» لمالكها سالم حمد شطيط الوهيبي بناموس الشوط الأول لفئة «الفطامين»، ضمن منافسات اليوم الثاني من مهرجان العين الأول لسباقات الهجن 2025، والذي أقيم صباح أمس على ميدان الروضة في مدينة العين، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات اليوم الثاني إقامة 20 شوطاً مثيراً، استهلتها «هملولة» بتسجيل الفوز في الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة 1500 متر بزمن قدره 1:57:49 دقيقة، كما أحرز «غياث» لعبدالله خليفة سالم الغفلي المركز الأول في الشوط الثاني بزمن بلغ 1:55:44 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، نالت «الفايضة» لخليفة محمد الغفلي ناموس المركز الأول بزمن 2:01:27 دقيقة، بينما تفوق «شاهين» لعوض علي عبدالله البلوشي في الشوط الرابع محققاً زمناً بلغ 2:00:46 دقيقة.

وأهدت «الوثبة» مالكها علي بن جميل الوهيبي الفوز بالشوط الخامس بزمن 2:01:97 دقيقة، كما حسمت «العبور» لحمدان حميد هلال العسكري المركز الأول في الشوط السادس بزمن 1:59:48 دقيقة.

وفي الشوط السابع، فاز «الدولي» لعلي سعيد محمد الخاطري بالمركز الأول بعد وصوله إلى خط النهاية بزمن 2:02:91 دقيقة، فيما حلت «سيوف» لواسط سهيل سعيد المسهلي أولاً في الشوط الثامن بزمن 2:03:72 دقيقة.

وحققت «هزر» لسلطان زايد حمود الجحافي المركز الأول في الشوط التاسع بزمن 2:01:53 دقيقة، واختتم «مجلاد» لسعود سليمي سالم حمود العمري الأشواط العشرة الأولى بفوز مستحق في الشوط العاشر بزمن 2:01:97 دقيقة.

وفي باقي النتائج، فازت «شواهين» لحميد عبدالله سعيد المزروعي بالشوط الحادي عشر، وحققت «إنذار» لبدر عبيد سعد الجنيبي المركز الأول في الشوط الثاني عشر، ونالت «موفق» لمحمد أحمد الدحبة صدارة الشوط الثالث عشر، وتفوقت «روعة» لسالم سلطان ميرين الكتبي في الشوط الرابع عشر، بينما حصدت «الهاربة» لسعيد عامر علي العويسي المركز الأول في الشوط الخامس عشر، وفاز «الشامي» لعماد غريب سعد الجنيبي بالشوط السادس عشر، وجاء «اليافل» لشهاب حمد علي الجحافي أولاً في الشوط السابع عشر، وتوج «الوسمي» لمطر مبارك الوهيبي بالمركز الأول في الشوط الثامن عشر، وفازت «مرضية» لسهيل جمعة كلثم الخييلي بالشوط التاسع عشر، فيما نال «الشبابي» لعلي سلطان محمد الهاشمي ناموس الشوط العشرين. وتتواصل اليوم منافسات المهرجان.