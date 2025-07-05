منتخبنا للرجبي يواجه وصيف أفريقيا في تصفيات المونديال

تأهل منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً إلى الملحق الآسيوي الأفريقي ليواجه وصيف أفريقيا في الـ26 يوليو الجاري في العاصمة الأوغندية كامبالا، بعدما احتل وصافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، بالفوز على منتخب سريلانكا بنتيجة 29 ـ 21 في الجولة الثالثة والأخيرة والتي أقيمت بينهما بالعاصمة السريلانكية كولومبو، ولم يتحدد وصيف أفريقيا حتى الآن، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا الوطني للملحق، وفي حالة فوزه سيلعب في ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع خامس أوروبا وهو منتخب بلجيكا، وثاني أمريكا الشمالية، فيما تأهل منتخب هونج كونج إلى المونديال بصدارة التصفيات الآسيوية.

حضر المباراة خالد ناصر العامري سفير دولة الإمارات في سريلانكا ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، رئيس البعثة.

ووجه محمد سلطان الزعابي الشكر إلى خالد العامري سفير الدولة لدى سريلانكا على دعمه ومتابعته للمنتخب خلال فترة تواجده في سريلانكا وحضوره المباراة، والحرص على تهنئة اللاعبين بعد الفوز بالمباراة، وإلى فريق عمل سفارة الدولة في سريلانكا، كما وجه الشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري على كل ما قدموه في مشوار التصفيات الآسيوية، مؤكداً أن المشوار لم ينته بعد وهناك محطة مهمة أمام المنتخب في أوغندا للعبور منها إلى تصفيات دبي، وإن كانت المرة الأولى التي يلعب فيها منتخبنا في الملحق إلا أننا نطمح في العبور لمحطات أخرى.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز من جميع اللاعبين خلال فترة التحضير للمباراة المقبلة، والتمسك بأمل التأهل للمونديال من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق للرجبي الإماراتي بالتواجد في أكبر محفل عالمي للعبة، ولدينا ثقة في هذه المجموعة والتي قبلت التحدي في التصفيات وننتظر منهم الكثير كون طموحاتنا زادت ويهمنا في المقام الأول أن نتعامل مع كل مرحلة على حدة ولا ننظر أبعد منها من أجل أن نحافظ على تركيزنا.