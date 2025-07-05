نادي كلباء يختتم الأسبوع الأول من «عطلتنا غير» تحت شعار «أنا مبدع»

اختتم نادي كلباء الرياضي الثقافي فعاليات الأسبوع الأول من برنامج «صيف الشارقة الرياضي – عطلتنا غير» تحت شعار «أنا مبدع»، بمشاركة 200 منتسب، وتنوعت الفعاليات بين ورش فنية وتثقيفية وإبداعية، وهي: «نولد من جديد حين نبتكر»، و«قارئ صغير ومبدع كبير»، و«نبدع لنصنع الفرق» والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي الجانب الثقافي، زار المشاركون في عطلتنا غير مكتبة كلباء العامة، للتعرف إلى الكتب القيمة والثقافية والتراثية وكتب الأطفال، وزيارة مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، في زيارة أضافت بعداً علمياً وابتكارياً للبرنامج.

وعلى الجانب الرياضي، خاض المشاركون أنشطة متنوعة في الألعاب الفردية والجماعية، منها ألعاب ذات طابع ترفيهي وغيرها من الأنشطة التي تسهم في تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة للنشء.

من جهته، أشاد الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج، بالروح الرياضية العالية للمشاركين وبالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة التنظيمية، موجهاً الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي على دعمه المتواصل، ولمجلس الشارقة الرياضي على دوره الفاعل في تمكين أندية الإمارة من خلال دعمه الدائم للبرامج الصيفية.