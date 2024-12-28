فعاليات رياضية متنوعة في دبي خلال يناير 2025

كشف جدول فعاليات دبي؛ المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة متنوعة من الفعاليات والأحداث الرياضية التي ستقام في شهر يناير 2025.

وبداية من الرابع من يناير المقبل، ينطلق دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويتضمن بطولات من فئة «4 و6 هنديكاب». وتستمر الفعالية لخمسة أيام، يتنافس خلالها مجموعة من اللاعبين الطموحين والمحترفين من مختلف أنحاء المنطقة على المروج الخضراء لنادي ومنتجع الحبتور للبولو. وتعد البطولة من أبرز الفعاليات لدى عشاق الفروسية في دبي لقضاء أجمل الأوقات مع الأحبة والمقربين.

وفي 12 يناير المقبل ينطلق ماراثون دبي أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية، والذي يُقام على شارع أم سقيم، ويوفر للمشاركين فرصة الاستمتاع بالإطلالات المميزة على مدينة جميرا وبرج العرب في جميرا.

وتوفر الفعالية أجواء مميزة للمشاركين وعشاق الرياضة، سواء في المسار الأطول لمسافة 42 كيلومتراً أو المسار الأقصر لمسافة 10 كيلومترات، إضافةً إلى المسار المناسب لجميع أفراد العائلة بطول 4 كيلومترات المتاح للمشاركين من كافة الأعمار.

وتستقطب بطولة دبي ديزرت كلاسيك التي تنطلق في 16 يناير 2025 عشاق رياضة الغولف من جميع أنحاء العالم في ملعب مجلس في نادي الإمارات للغولف، حيث تُقام منافسات البطولة ضمن سلسلة رولكس المرموقة في إطار بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف.

وتجمع البطولة في هذه الدورة أشهر الأبطال في العالم، وفي مقدمتهم جون رام، الفائز باثنين من الألقاب الكبرى؛ وتومي فليتوود، الحائز لقب بطولة كأس رايدر أوروبا، بالإضافة إلى حامل لقب دبي ديزرت كلاسيك روري ماكروي، الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي بأن يصبح أول لاعب يفوز بالبطولة أربع مرات.

وفي اليوم نفسه تعود بطولة كأس دبي الفضية للبولو في دورتها الـ 14 التي يستضيفها منتجع ونادي الحبتور للبولو لتشهد منافسة حماسية بين 6 فرق ضمن فئة «20 هنديكاب». تجمع الفعالية بين التشويق الرياضي، والأجواء الترفيهية الراقية.

وتنطلق في 25 يناير 2025 الدورة الافتتاحية من سلسلة الأبطال العالمية في كوكاكولا أرينا بدبي، حيث تشهد منافسة حماسية بين بطل «بيلاتور» للعالم للوزن الخفيف عثمان نورماغوميدوف، الذي حقق 18 انتصاراً بدون هزيمة، ويستعد للدفاع عن لقبه أمام النجم الإيرلندي الصاعد بول هيوز، الذي حقق 13 انتصاراً وهزيمة واحدة فقط.

ويأتي هذا اللقاء المرتقب بعد أن فرض البطل الداغستاني نورماغوميدوف هيمنته على فئة الوزن الخفيف، كما عزّز فوزه الأخير على ألكسندر شابلي مكانته كبطلٍ لا منازع له؛ في حين لفت هيوز الأنظار بفوزه الكبير على البطل السابق أيه جاي ماكي في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين الأمريكية «بي إف إل».

وينطلق في اليوم التالي تحدي سبينس دبي 92 بيلد أب للدراجات الهوائية، حيث يستعد عشاق ركوب الدراجات الهوائية للمشاركة في تحدي سبينس دبي 92 بيلد أب للدراجات الهوائية، باعتباره الجولة التأهيلية النهائية للتحدي والمقرر إقامته على مسار القدرة يوم 26 يناير.

ويعدّ التحدي اختباراً لمهارات المشاركين ولياقتهم البدنية وقدرتهم على التحمل ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والمرح، ويتضمن تقييم أداء المشاركين في كل جولة تأهيلية لتحديد مركز انطلاقهم في الجولة النهائية. ويمكن لكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 19 سنة التسجيل في مسار «دبي بيغ 5»، ولمن هم بين 16 و18 سنة التسجيل في مسار «دبي بيغ 5 جونيور».