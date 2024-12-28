اتحاد القوى ينظم المهرجان الأول للبراعم والأطفال

ينظم اتحاد ألعاب القوى اليوم، المهرجان الأول للبراعم والأطفال للبنين والبنات في نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، ويعتبر المهرجان الأول والأكبر من نوعه، ويأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى بناء مهارات الرياضيين الواعدين وصقلها، والعمل على استكشاف المواهب لزيادة أعداد الممارسين على المدى الطويل.

ويشتمل المهرجان الرياضي على 28 فئة وفق ثلاث مسابقات رئيسية للمضمار والوثب والرمي، وتضم مسابقات المضمار، سباق 50 متراً تحت 12 سنة و14 سنة للبنين والبنات، وسباق 500 متر للبنين والبنات تحت 12 و14 سنة، وسباق التتابع 4×50 متراً للبنين والبنات تحت 12 و14 سنة، بينما تضم مسابقات الوثب، الوثب العالي والطويل للبنين والبنات تحت 12 و14 سنة، ومسابقات الرمي، رمي الكرة والرمح للبنين والبنات تحت 12 و14 سنة، ويحق لكل لاعب أو لاعب المشاركة بمسابقة واحدة، إضافة إلى سباق التتابع، على أن تنطلق المسابقات بداية من الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر غد، وبشكل متتابع حتى مراسم التتويج.

وأكد ناصر عاشور الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، أن إقامة هذا المهرجان الرياضي يأتي لجذب المزيد من الممارسين من الفئات السنية الصغيرة التي تشكل قاعدة بناء الهرم الصحيح، من أجل إعداد أبطال المستقبل، وسط توقعات بمشاركة كبيرة تواكب حجم التطلعات.