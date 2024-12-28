سباق «نصف ماراثون عجمان» ينطلق غداً

أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان إطلاق النسخة الخامسة من سباق «مستشفى أمينة - نصف ماراثون عجمان»، والذي تنظمه شركة القدرة لتنظيم الفعاليات الرياضية، في غداً بحديقة الصفيا.

ويعد السباق من أهم وأكبر الأحداث الرياضية التي تشهدها الإمارة، حيث يضم مسافة رئيسية تبلغ 21.1 كم، بالإضافة إلى ثلاث مسافات أخرى هي 10 و5 و2.6 كم، مما يناسب جميع المستويات والقدرات الجسدية، كما يضم فئة مفتوحة وفئة للمواطنين لكل من الرجال والسيدات، بإجمالي جوائز تبلغ 24,000 درهم.

ويأتي السباق ختاماً لمسيرة العام 2024 الحافلة بالفعاليات والإنجازات التي حققتها دائرة التنمية السياحية بعجمان، وانعكاساً لجهودها المستمرة في إبراز الواجهة الرياضية والمعالم السياحية للإمارة، مما يسهم في الترويج للوجهات الرياضية فيها ونشر وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن السباق يأتي في إطار حرص الدائرة على تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تعزز النشاط الرياضي والاجتماعي في الإمارة، وتسهم في إبراز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة الرياضية، كما يعكس التزام الدائرة برؤية عجمان 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وإيمانها بأهمية دور الرياضة في تنمية قطاع السياحة وإسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.