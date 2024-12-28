منافسات قوية في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

شهد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، منافسات الفترة المسائية من اليوم الثالث من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024- 2025».

كما شهد المنافسات الخاصة بفئة اللقايا جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدرت «مشاعر» لمانع علي محمد بن حماد الشامسي مراحل الشوط الرئيسي الأول والخاص باللقايا الأبكار محققة المركز الأول والكأس، وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان كان «ضرغام» لمانع علي محمد بن حماد الشامسي أول الواصلين لخط الختام محرزاً المركز الأول والبندقية.

وقام الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتسليمهم الكأس والبندقية.

وشهدت مزاينة أشواط سن اللقايا من الإبل المحليات والمهجنات الأصايل، منافسات قوية بين مُلاك الإبل في ثالث أيام المزاينة، التي تقام في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في المنافسات، بحضور مطر علي بن هويدن الكتبي، ممثلاً عن اتحاد سباقات الهجن، وعدد من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهور المزاينات.

وأسفرت النتائج في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل، عن فوز «الواعية» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «صولجان» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الثالث «دها» لمالكها عبدالله محمد عبدالله السعدي، وحلت في المركز الرابع «نوف» لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي، وفي المركز الخامس «منحاف» لمالكها راشد بخيت مبخوت سنية المنهالي.

وفي شوط لقايا تلاد محليات لأبناء القبائل، فازت «مهمه» لمالكها محمد سعيد محمد بخيت المحرمي بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «الشاهينية» لمالكها راشد محمد صالح الراشدي، وفي المركز الثالث «هيام» لمالكها محمد سالم محمد المنصوري، وحلت «الشاهينه» لمالكها عبدالرحمن عبدالله أحمد لملوم المسيفري في المركز الرابع، في حين حصدت «هقوة» لمالكها صالح راشد صالح حسن المهري المركز الخامس.

وأظهرت النتائج في شوط لقايا مهجنات أصايل لأبناء القبائل فوز «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «وعد» لمالكها فواز علي مبارك سالمين المنصوري، والمركز الثالث «روعه» لمالكها محمد سحيم محمد المنهالي، وحلت «رعود» لمالكها مصبح سيف راشد الرايحى العليلى في المركز الرابع، في حين ذهب المركز الخامس إلى «ذوق» لمالكها سالم سيف محمد المقبالي.

أما في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة) حصدت المركز الأول «معركه» لمالكها عبيد سيف راشد الرايحي العليلي، وفي المركز الثاني «غزل» لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي، وفي المركز الثالث «تعزيز» لمالكها سيف عبيد الرايحي العليلي، وحلت «بطولة» لمالكها سالم عبدالله حميدي الكتبي في المركز الرابع، وجاءت في المركز الخامس «ريماس» لمالكها سالم عبدالله ماجد الزمر.

ويبدأ صباح اليوم دخول الإبل المشاركة في أشواط سن الإيذاع المحليات والمهجنات الأصايل إلى شبوك المزاينة استعداداً لعرضها على اللجان المختصة، وسيتم إعلان نتائجها في تمام الساعة الرابعة عصراً.