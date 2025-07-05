الحمودي: الشارقة للدفاع عن النفس يستقطب المواهب في «عطلتنا غير»

أكد علي عبيد الحمودي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رئيس لجنة التواصل والإعلام الرقمي، في ختام فعاليات الأسبوع الأول من برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، والذي أقيم بعنوان «أنا مبدع»، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبمشاركة أكثر من 150 مشاركاً، أن النادي يواكب خططه الرياضية في استكشاف المواهب خلال تطبيق خطة البرنامج المعتمدة، بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، وذلك بهدف ضمهم لاحقاً لصفوف النادي ليواصلوا ممارسة رياضات الدفاع عن النفس بعد ختام البرنامج الحالي، فضلاً عن العمل على تعزيز الروح الرياضية ليواصل النادي العمل بالاستدامة في كل المجالات.

وبين الحمودي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد الجروان يحرص على توفير أفضل الخدمات والسبل لنجاح برنامج «عطلتنا غير»، بحيث يكون فرصة للتعريف بالنادي والرياضات، التي تمارس في الصالات الرياضية، وتحت إشراف مدربين أكفاء.

وكان الأسبوع الأول من الفعاليات قد شهد تدريبات رياضية في الجوجيتسو والجودو، والتايكواندو استهدفت استكشاف المواهب والتعريف بأهمية ممارسة الرياضة عموماً، ورياضات الدفاع عن النفس لأهميتها في تعزيز الجانبين الذهني والبدني، كما تسهم بتعزيز الثقة بالنفس، كما شهد تدريبات في السباحة، إضافة إلى ورش مهمة في مختلف الجوانب العلمية والثقافية والتوعوية، وكذلك تنظيم ورشة عن الإخلاء عند الحرائق ورحلة علمية وترفيهية في مربى الشارقة للأحياء المائية، تعرف خلالها المشاركون على الكثير من المعلومات، والعديد من الورش التوعوية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الجهات الأخرى.