38 متسابقاً من 25 جنسية بماراثون رحلة الهجن في مضمار اللبسة

شاركت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في النسخة الـ 14 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل "اللبسة 2024 - 2025"، بتنظيم شوطين لماراثون رحلة الهجن على مضمار اللبسة في إمارة أم القيوين.

امتد السباق لمسافة كيلومترين، وتم تقسيمه إلى فئتين، رجال وسيدات، بمشاركة 38 متسابقا من 25 جنسية، والذين سبق لهم المشاركة في عدة ماراثونات تُنظم دوريا من قِبل المركز.

وفي فئة السيدات، فازت الصينية "اليكسيس هو" على المطية "دبي العابر" بوقت قدره 3:24:46 دقيقة، بينما حقق البريطاني "أليكسندر اوستروالد" المركز الأول في فئة الرجال على المطية "حمرون" بوقت قدره 3:47:39 دقيقة.

حضر حفل التتويج سعادة عبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن مدير عام هيئة أبو ظبي للتراث بالإنابة، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع.

وأكد ابن دلموك أن مشاركة المركز في المهرجان تحمل معاني كبيرة ورؤية إستراتيجية تترجم أهداف المركز في الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل وتعزيزه.