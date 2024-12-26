10 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية الدوحة» لرفع الأثقال

يشارك المنتخب الوطني لرفع الأثقال في البطولة العربية في الدوحة، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، بقائمة تضم 10 لاعبين.

وغادرت البعثة، أمس، إلى الدوحة، برئاسة محمد خميس النقبي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لرفع الأثقال، وعضوية خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة في نادي أبوظبي لرفع الأثقال، بالإضافة إلى الطاقم الفني، الذي يضم كلاً من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، مدرب المنتخب، وماهر القربي، مدرب نادي أبوظبي لرفع الأثقال، ومساعده محمد فتحي، واللاعبين، مؤيد النجار (فوق 109كجم) وعز الدين الغفير (109 كجم)، اللذين يشاركان في البطولتين على مستوى فرق الرجال، وزهرة الهاشمي (49 كجم)، وبشائر الأحبابي (59 كجم)، وميّ المدني (64 كجم)، ويشاركن في منافسات السيدات بالبطولتين أيضاً، بجانب 5 لاعبين يشاركون في البطولة العربية فقط على مستوى الشباب، وهم زايد النعيمي (55 كجم)، والناشئين ثنيان عمر الحمودي (49 كجم)، وزايد العامري (55 كجم)، وسعيد قصاب (81 كجم)، علي ناصر الحميري (96 كجم).

منافسة

وقال محمد خميس النقبي: «إن المشاركة تمثل فرصة جيدة للمنافسة على صعيد فريقي الرجال والسيدات، واكتساب الخبرات في مثل هذه البطولات للناشئين والشباب، الذين يمثلون قاعدة اللعبة، ويشاركون للمرة الأولى في بطولة تنافسية».

وأعرب عن أمله بأن تكون المشاركة مميزة بتحقيق الإنجازات، خاصة أن النسخة الأخيرة من البطولة العربية شهدت حصاد 6 ميداليات ذهبية على مستوى الرجال للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.