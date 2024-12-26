«آسيوي الشطرنج» يشيد بنجاح الإمارات في استضافة «آسيوية الهواة»

أشاد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج وعضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي بالنجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات ومدينة العين في استضافة البطولة الآسيوية للهواة، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والتي اختتمت يوم 23 ديسمبر الجاري، وأشاد بجهود ومتابعة وتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.