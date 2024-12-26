بطولة أبوظبي الكبرى للرماية تنطلق السبت

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة «أبوظبي الكبرى للرماية» برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام البطولة بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بداية من بعد غد السبت وحتى 19 يناير المقبل، بهدف دعم رياضة الرماية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها بشكل مستمر.

جاء ذلك عقب توقيع محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، اتفاقية تعاون للإشراف على تنظيم بطولة «أبوظبي الكبرى للرماية»، أول من أمس، في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بأبوظبي، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز ودعم مكانة الرماية كرياضة تراثية رائدة في دولة الإمارات.

وأكد محمد سهيل النيادي، أهمية اتفاقية التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تهدف إلى دعم رياضة الرماية بالأسلحة المرخصة، والتي تعد جزءاً من تراثنا العريق، ولها جمهورها وحضورها الكبير بين أفراد مجتمع الإمارات.

من جانبه أكد عارف حمد العواني أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة للنهوض بالرياضة في الإمارة، ودعم رياضة الرماية، التي تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.