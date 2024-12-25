انطلاقة بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة 28 الجاري



تستعد مدينة خورفكان لاستضافة بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف»، التي تنطلق في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثانية، وتُقام البطولة بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبدعم ورعاية من ماج القابضة، ما يضيف بُعداً احترافياً وتنظيمياً رفيع المستوى لهذا الحدث الرياضي المميز.

ويُقام السباق في مياه خورفكان الساحرة، وسط أجواء تجمع بين الإثارة والحماس، حيث يتنافس المشاركون من مختلف أنحاء الدولة والمنطقة لتحقيق أسرع الأوقات والسيطرة على مسار السباق الذي يتميز بتحدياته الفريدة. وتأتي البطولة في إطار مهرجان خورفكان البحري، الذي يهدف إلى تعزيز الرياضات البحرية وتسليط الضوء على التراث البحري للإمارات، مما يجعل من الحدث محطة مميزة في أجندة الفعاليات الرياضية لهذا الموسم.

وتبرز البطولة كمنصة داعمة للتوطين الرياضي وإعداد الكوادر الوطنية الشابة، من خلال برامج متخصصة في التحكيم والإشراف على تنظيم السباقات. ويسعى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في إدارة البطولات، من خلال توفير التدريب اللازم وإتاحة الفرص لهم لاكتساب الخبرات العملية في هذا المجال الحيوي. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة التميز في تنظيم البطولات وتعزيز الحضور الإماراتي في قطاع الرياضات البحرية محلياً ودولياً.

ومن المتوقع أن يشهد السباق حضوراً جماهيرياً واسعاً من عشاق الرياضات البحرية، إضافة إلى تغطية إعلامية كبيرة تسلط الضوء على مهارات المتسابقين وأجواء المنافسة. ويؤكد المهرجان، من خلال هذه البطولة، على مكانة خورفكان كوجهة رياضية وتراثية بارزة تحتفي برياضات البحر وتاريخها العريق.