ختام ناجح لمنافسات اليوم الثاني بـ «سباقات الصقور» في مهرجان ليوا الدولي 2025



اختتمت اليوم منافسات اليوم الثاني من سباقات الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية الأمثل، حيث تنافس الصقارون ضمن فئة محترفين فرخ في أربع فئات مختلفة عبر منافسة التلواح، وشهدت البطولة مستويات عالية من المهارة والأداء المتميز.

وفي فئة جير شاهين، حقق عبدالله خلفان القبيسي المركز الأول بزمن 18.144 ثانية، بينما حل فريق الصيرمي في المركز الثاني، وجاء بطي خلفان القبيسي ثالثاً. وفي فئة جير تبع، تمكن علي سالم المزروعي من إحراز المركز الأول بزمن 18.89 ثانية، تلاه فريق دبي في المركز الثاني، وهزاع سالم الهاجري في المركز الثالث.

أما في فئة جير قرموشة، فقد تصدر محمد يوسف عبدالله المنافسة بزمن 18.228 ثانية، بينما جاء فريق دبي في المركز الثاني، وحل علي سالم المزروعي ثالثاً. وفي فئة جير بيور، تألق فريق دبي بتحقيق المركز الأول بزمن 17.742 ثانية، تلاه حمد سعيد الكتبي في المركز الثاني، بينما عاد المركز الثالث مجدداً لفريق دبي.

وكرم الفائزين في الختام عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وحمدان المزروعي مدير عام نادي ليوا الرياضي.

وقال عبدالله بطي القبيسي: نحن سعداء بالمستوى التنافسي الذي شهدناه اليوم في سباقات الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي. هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الصقارون في تدريب طيورهم وتحضيرها للمشاركة. نسعى دائماً من خلال هذا المهرجان للحفاظ على رياضة الصقور كجزء من تراثنا وتعزيز التنافسية بين المشاركين على أعلى المستويات.

وتتواصل الإثارة غداً في اليوم الثالث من السباقات مع منافسات فئة محترفين جرناس، التي من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة ومستويات تنافسية عالية. ويستمر مهرجان ليوا الدولي في يومه الرابع عشر، مقدماً المزيد من المنافسات الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تجمع بين التحدي والإبداع في أجواء استثنائية.