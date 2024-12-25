فيفا: الإمارات ترسخ مكانتها وجهة رياضية عالمية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن عام 2024 كان عامًا مليئًا باللحظات الرياضية الاستثنائية التي جسدت روح التنافس والإبداع، وشهد بروز دولة الإمارات وجهة عالمية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأشار “فيفا”، في تقرير له، أن دبي كانت محط الأنظار في فبراير الماضي، عندما استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، أولى بطولات الفيفا لهذا العام.

وخلال البطولة، سُجلت لحظة تاريخية غير مسبوقة، حيث انتهت مباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة الممتد على مدار 359 مباراة.

وجمعت هذه المباراة بين المنتخب الإماراتي ونظيره الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ورغم محاولات الفريقين لكسر التعادل، ظل التعادل السلبي قائمًا حتى انتهت ركلات الترجيح بفوز الإمارات، وبرز الحارس الإماراتي حميد جمال كنجم اللقاء، حيث تألق في التصدي لركلات الترجيح، مما ضمن تأهل الإمارات إلى الدور ربع النهائي.

وأشار “فيفا” إلى أنه قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام، شهدت دبي حدثًا رياضيًا مميزًا، حيث تم تكريم النجم البرازيلي رودريجو بجائزة أفضل لاعب في العالم لكرة القدم الشاطئية خلال حفل "نجوم كرة القدم الشاطئية 2023"، ولم يخيب رودريجو التوقعات، حيث قاد المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة إلى تحقيق فوز كبير على إيطاليا بنتيجة 6-4، وسجل رودريجو ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية، ليُهدي البرازيل لقبها السادس، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي منتخب في تاريخ البطولة.