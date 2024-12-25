ختام منافسات اليوم الأول لسباقات الصقور في مهرجان ليوا

اختتمت أمس منافسات اليوم الأول من سباقات الصقور في مهرجان ليوا الدولي، التي شارك فيها 200 صقر في الفئات الأربع لملاك فئة الفرخ، وفي فئة جير شاهين، حقق المركز الأول غانم خلفان عبدالله المزروعي، بزمن قدره 18.583 ثانية، وحل ثانياً علي شخبوط الكعبي، وثالثاً فرج علي المزروعي.

وفي فئة جير تبع، حقق المركز الأول سلطان النيادي، بزمن قدره 18.41 ثانية، وجاء ثانياً أحمد مبارك الخيلي، وثالثاً خالد جمعة الهاملي.

وفي فئة جير قرموشة، حقق المركز الأول سالم حمد سلطان المنصوري، بزمن قدره 18.191 ثانية، وحل ثانياً عمران فالح النعيمي، وثالثاً علي شخبوط الكعبي. وفي فئة جير بيور، حقق المركز الأول عابد صالح الفلاحي، بزمن قدره 18.984 ثانية، وحل ثانياً حمد أحمد مجرن، وثالثاً راشد عبدالله المري.

وتنطلق اليوم منافسات فئة المحترفين لفئة الفرخ بمشاركة نخبة الصقارين المحترفين من داخل الدولة وخارجها، وتعد هذه الفئة واحدة من أبرز المحطات في منافسات الصقور، لما تحمله من حماس وتحدٍ كبير بين المشاركين.

ويستمر مهرجان ليوا الدولي في تعزيز مكانته بوصفه من أهم الفعاليات التراثية والرياضية في المنطقة، جامعاً بين الإرث الأصيل والتنظيم الاحترافي، وسط حضور جماهيري كبير يعكس الشغف برياضة الصقور التراثية.