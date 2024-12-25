شطرنج الفجيرة يحتفي بإنجاز بطل آسيا للهواة

احتفل نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بإنجاز لاعبه ونجمه محمد سعيد اليليلي، بطل ذهبية بطولة آسيا للشطرنج للهواة فئة الرجال، والتي أقيمت في العين، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة، وشملت 8 بطولات بواقع 4 للكلاسيك، و2 لكل من الشطرنج السريع والخاطف، وتجاوز اليليلي بهذا الإنجاز حاجز 2000 نقطة، وضمان التأهل للمشاركة في بطولة العالم بصربيا 2025، كما نال أيضاً الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشطرنج الخاطف.

وثمن الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة النادي، الدعم الكبير للنادي، والذي قاد إلى تحقيق الإنجاز الآسيوي، لافتاً إلى أن شطرنج الفجيرة يسير بخطوات ثابتة نحو العالمية خصوصاً أن اللاعب البطل تمكن من هزيمة لاعبين من دول متميزة في الشطرنج، ومنها الهند والعراق والفلبين ودول أخرى، كما امتدح آل بركت جهود اللاعب ومدربه.

وهنأ محمد عبد الله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، اللاعب بهذا الإنجاز، مشيراً إلى حرص النادي واهتمامه بكل اللاعبين، مما مهد إلى تحقيق هذه الألقاب.