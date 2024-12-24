شراكة بين "دبي لسباق الخيل" ومضمار "تشرشل داونز"

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عقد شراكة جديدة مع مضمار "تشرشل داونز"، موطن سباق كنتاكي ديربي الشهير، أكبر وأهم مهرجان لسباقات الخيل في الولايات المتحدة الأمريكية من الفئة الأولى.

وتتضمن الشراكة رعاية مضمار تشرشل داونز لسباق "الإمارات 2000 جينيس" بقيمة جوائز تصل إلى 300 ألف درهم، والمقرر إقامته بمضمار ميدان يوم الجمعة 3 يناير المقبل، ضمن موسم كرنفال سباقات دبي.

وقال إروان شيربي، مدير العمليات الدولية والسباقات في نادي دبي لسباق الخيل، إن النادي يستلهم من القيادة الرؤية الطموحة لرفع مستوى التميز، ومن خلال العمل مع شركاء دوليين مثل "تشرشل داونز"، يسعى لتعزيز مكانة سباقات الخيل الإماراتية على الساحة العالمية، لافتا إلى نجاح النادي في بناء علاقة قوية مع تشرشل داونز بفضل إدراج سباق الإمارات ديربي ضمن جدول التأهل لسباق كنتاكي ديربي، وهذه الشراكة تمثل خطوة إضافية لتعزيز هذا التعاون.

من جانبه، أعرب جاري بالميسانو، نائب رئيس سباقات الخيل في "تشرشل داونز إنكوربوريتد"، عن سعادته بهذه الشراكة، وتعزيز التعاون مع نادي دبي لسباق الخيل من خلال رعاية سباق تجربة الإمارات 2000 جينيس، ويتطلع لرؤية الفائز في هذا السباق يشارك في الإمارات ديربي ويحجز مكانه في النسخة الـ151 من سباق كنتاكي ديربي في مايو المقبل.