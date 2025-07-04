«الشارقة للشطرنج»: جائزة التميّز الرياضي تحفّزنا للإنجازات

والتي تمثل بصمة واضحة في سجله الذهبي سواء كان النجاح إدارياً أو فنياً، كما وجه الشكر إلى الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، رئيس برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي على الجهد المبذول في النسخة الأولى من الجائزة.
والتي تمثل حافزاً للأندية، وهي جائزة على كل ما يقدمونه من جهد على مدار الموسم، وأيضاً تخلق نوعاً من التنافس بين الأندية، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز منظومة الرياضة في إمارة الشارقة.
مشيراً إلى أن جائزة أفضل نادٍ رائد تمثل نتاج عمل مؤسسي متكامل، يهدف إلى التمكين والاستدامة، وتطوير البيئة الرياضية، التي تساعد على صناعة الإنجازات، كما تؤكد العمل الكبير داخل النادي سواء من خلال مجلس الإدارة والمتابعة المستمرة للعمل أو الأجهزة الفنية والإدارية.
والتي تعمل في عدة اتجاهات، منها نشر اللعبة، وزيادة قاعدة اللاعبين، واكتشاف المواهب، وتحقيق الإنجازات من خلال فوز لاعبي النادي بالألقاب، وأيضاً تنظيم البطولات، والذي يعد جزءاً أصيلاً من منظومة النادي.
وهو ما كان له الأثر الأكبر في وجود كوادر وطنية على أعلى مستوى. ونوه بأن التركيز دائماً يكون على اللاعبين وتجهيزهم للبطولات، ورفع تصنيفهم الدولي، وهو ما يسهم في صناعة أبطال يمثلون المنتخبات الوطنية في كل البطولات، وهو الهدف الأسمى لنا داخل النادي.