«الشارقة للشطرنج»: جائزة التميّز الرياضي تحفّزنا للإنجازات

حصل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على جائزة أفضل نادٍ رائد على مستوى الأندية التخصصية، ضمن النسخة الأولى من برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، والذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي، وتسلم الجائزة عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس النادي، وتضاف الجائزة إلى إنجازات النادي الإدارية والفنية.

ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على رعايته وحضور سموه حفل برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة المستمر وراء الإنجازات، التي يحققها النادي.

والتي تمثل بصمة واضحة في سجله الذهبي سواء كان النجاح إدارياً أو فنياً، كما وجه الشكر إلى الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، رئيس برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي على الجهد المبذول في النسخة الأولى من الجائزة.

والتي تمثل حافزاً للأندية، وهي جائزة على كل ما يقدمونه من جهد على مدار الموسم، وأيضاً تخلق نوعاً من التنافس بين الأندية، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز منظومة الرياضة في إمارة الشارقة.

وأضاف خالد بن حميد القاسمي، إن هذه الجائزة تعد محفزة وأيضاً مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل في الارتقاء بمنظومة النادي على كل المستويات الفنية والإدارية واستضافة البطولات الدولية.

مشيراً إلى أن جائزة أفضل نادٍ رائد تمثل نتاج عمل مؤسسي متكامل، يهدف إلى التمكين والاستدامة، وتطوير البيئة الرياضية، التي تساعد على صناعة الإنجازات، كما تؤكد العمل الكبير داخل النادي سواء من خلال مجلس الإدارة والمتابعة المستمرة للعمل أو الأجهزة الفنية والإدارية.

والتي تعمل في عدة اتجاهات، منها نشر اللعبة، وزيادة قاعدة اللاعبين، واكتشاف المواهب، وتحقيق الإنجازات من خلال فوز لاعبي النادي بالألقاب، وأيضاً تنظيم البطولات، والذي يعد جزءاً أصيلاً من منظومة النادي.

وهو ما كان له الأثر الأكبر في وجود كوادر وطنية على أعلى مستوى. ونوه بأن التركيز دائماً يكون على اللاعبين وتجهيزهم للبطولات، ورفع تصنيفهم الدولي، وهو ما يسهم في صناعة أبطال يمثلون المنتخبات الوطنية في كل البطولات، وهو الهدف الأسمى لنا داخل النادي.