منتخب الرجبي أمام سريلانكا في مواجهة حاسمة اليوم

يخوض منتخب الإمارات الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً اليوم، مواجهة مهمة أمام مضيفه منتخب سريلانكا في العاصمة كولومبو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027.

وتعد المواجهة مفصلية لمنتخبنا من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه، إذ يحتاج منتخبنا للفوز بالمواجهة ليرفع رصيده إلى فوزين للتأهل لمواجهة وصيف أفريقيا في المباراة التي ستقام في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب الفائز من المباراة في ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع خامس أوروبا منتخب بلجيكا، وثاني أمريكا الشمالية.

وتضم البعثة 25 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني، ومعه يوسف شاكر، جاك بينادي، آرون بريسكو، دورانت جيربر، إلى جانب مايك دروموند وجاك ستابلي للعلاج الطبيعي.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي رئيس البعثة، أن معنويات لاعبي المنتخب الوطني عالية، وهناك إصرار على الفوز والتمسك بحظوظ التأهل للمونديال، وقال: «لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، ورغم أن المشوار صعب، لكن حلم التأهل للمونديال يقترب على أرض الواقع».

وأضاف: «المنتخب تدرب في ملعب المباراة، وكانت هناك محاضرة فيديو للجهاز الفني مع اللاعبين، والجميع يدرك أن المباراة لن تكون سهلة كونها الفرصة الأخيرة لنا في التقدم خطوة نحو الحلم المونديالي، والمنتخب لديه جهاز فني قادر على التعامل مع مثل هذه المباريات».

واختتم قائلاً: «يكفي الفوز الأخير على منتخب كوريا الجنوبية، والذي مثل خطوة كبيرة لنا وحافزاً لمواصلة المسيرة في التصفيات، وأكد أن منتخب الإمارات تطور كثيراً في السنوات الأخيرة، وما خططنا له يسير في الاتجاه الصحيح».